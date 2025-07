Atletica, Benedetta Benedetti si migliora in finale ed è argento nel disco agli Europei U23

Arriva dal settore dei lanci la nona e ultima medaglia della spedizione azzurra impegnata al Fana Stadion di Bergen in occasione dei Campionati Europei Under 23 di atletica 2025. Benedetta Benedetti ha conquistato infatti uno splendido argento nel disco, firmando il nuovo primato personale proprio in finale e confermando i buoni riscontri dei mesi scorsi.

La 22enne romana, due volte campionessa nazionale della categoria promesse (nel 2024 e nel 2025), ha sfiorato per la prima volta in carriera quota 57 metri migliorando di 76 centimetri il 56.22 realizzato il 2 marzo a Rieti con un ottimo 56.98. Una misura che ha proiettato l’azzurra al secondo posto della classifica dopo tre lanci, una posizione rimasta invariata poi fino al termine della gara.

Benedetti non è riuscita ad attaccare la leadership della spagnola Ines Lopez, che ha vinto ottenendo al primo lancio il nuovo record nazionale U23 con 58.20, conservando però l’argento nonostante gli assalti delle tedesche Milina Wepiwé (bronzo con 56.82) e Katja Seng (quarta con 53.46). La nostra portacolori si è resa protagonista di una serie abbastanza solida e regolare, con altri quattro lanci sopra i 53 metri (55.25, due volte 53.59 ed un 53.42) dopo il nullo iniziale.