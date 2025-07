Atletica oggi in tv, Europei U23 2025: orari 18 luglio, programma, streaming, italiani in gara

Italia presente in massa anche nella seconda giornata dei Campionati Europei Under 23 di atletica 2025, in corso di svolgimento al Fana Stadion di Bergen (in Norvegia). Day-2 in cui si disputeranno dieci finali con in palio le medaglie oltre ad altri turni eliminatori tra batterie e qualificazioni di specialità che proseguiranno poi nei giorni successivi.

Riflettori puntati per i colori azzurri in ottica podio sugli sprinter Gaya Bertello, Junior Tardioli e Andrea Bernardi, ma possono provarci anche Rachele Mori nel martello, Francesco Inzoli nel lungo e Greta Brugnolo nel triplo. Obiettivo finale per il primatista nazionale assoluto dei 400 metri Luca Sito, impegnato in semifinale, mentre debuttano altri due fari della spedizione tricolore come Matteo Sioli (qualificazioni del salto in alto) e Francesco Pernici (batterie degli 800).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata degli Europei U23 di atletica. Tutte le competizioni saranno visibili in diretta streaming su Eurovision Sport, mentre le gare pomeridiane verranno trasmesse anche in diretta tv su Rai Sport (streaming su Rai Play). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI U23 ATLETICA OGGI

Venerdì 18 luglio

9.00 Decathlon, 110 ostacoli

9.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

10.00 Decathlon, lancio del disco

10.50 200 metri (maschile), batterie

11.30 200 metri (femminile), batterie

12.00 Decathlon, salto con l’asta

12.10 3000 siepi (femminile), batterie

12.50 1500 metri (femminile), batterie

13.30 800 metri (maschile), batterie

15.30 Lancio del disco (maschile), finale

15.35 100 ostacoli (femminile), semifinali

16.00 Salto triplo (femminile), finale

16.10 110 ostacoli (maschile), semifinali

16.50 400 ostacoli (femminile), semifinali

17.20 400 ostacoli (maschile), semifinali

17.25 Decathlon, tiro del giavellotto

17.53 400 metri (maschile), semifinali

18.00 Salto in alto (maschile), qualificazioni

18.05 Salto in lungo (maschile), finale

18.15 400 metri (femminile), semifinali

18.35 100 metri (femminile), finale

18.50 100 metri (maschile), finale

19.15 100 ostacoli (femminile), finale

19.30 110 ostacoli (maschile), finale

19.50 10.000 metri (femminile), finale

20.00 Lancio del martello (femminile), finale

20.45 Decathlon, 1500 metri

PROGRAMMA EUROPEI U23 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle 15.25 alle 20.50.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport, dalle 15.25 in poi.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI U23 ATLETICA

Decathlon: Lorenzo Mellano, Alberto Nonino.

Salto con l’asta (femminile): Great Nnachi.

200 metri (maschile): Filippo Cappelletti, Damiano Dentato, Eduardo Longobardi.

200 metri (femminile): Chiara Goffi.

3000 siepi (femminile): Francesca Mentasti.

1500 metri (femminile): Melissa Fracassini, Valeria Minati, Matilde Prati.

800 metri (maschile): Gabriele Angiono, Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici.

100 ostacoli (femminile): Celeste Polzonetti.

Salto triplo (femminile): Greta Brugnolo.

110 ostacoli (maschile): Oliver Mulas.

400 ostacoli (femminile): Ludovica Cavo, Alessia Seramondi.

400 ostacoli (maschile): Dario Bressanello, Vittorio Ghedina.

400 metri (maschile): Luca Sito.

Salto in alto (maschile): Federico Celebrin, Matteo Sioli, Edoardo Stronati.

Salto in lungo (maschile): Samuele Baldi, David Desiba Gauze, Francesco Inzoli.

400 metri (femminile): Nancy Demattè, Clarissa Vianelli.

100 metri (maschile): Andrea Bernardi, Junior Tardioli.

100 metri (femminile): Gaya Bertello.

10.000 metri (femminile): Greta Settino.

Lancio del martello (femminile): Rachele Mori.