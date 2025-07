Atletica oggi in tv, Europei U23 2025: orari 17 luglio, programma, streaming, italiani in gara

Tutto pronto al Fana Stadion di Bergen per la giornata inaugurale dei Campionati Europei Under 23 di atletica 2025, che si terranno nella località norvegese dal 17 al 20 luglio. La folta spedizione azzurra schiera subito 50 atleti nel day-1 della rassegna continentale dedicata alla categoria Promesse, in cui verranno assegnati i primi due titoli della manifestazione.

Stefano Cecere, Nicolò Cornali e Thomas D’Este si cimenteranno sulla distanza dei 10.000 metri, mentre Anna Musci e Vivian Osagie dovranno superare le qualificazioni in mattinata per poi poter prendere parte in serata alla finale di getto del peso. Tra i tanti italiani impegnati oggi a Bergen nei vari turni eliminatori, spiccano su tutti il primatista nazionale Luca Sito nei 400 metri, Simone Bertelli nell’asta e Rachele Mori nel martello.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della prima giornata degli Europei U23 di atletica. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su Eurovision Sport, mentre le competizioni pomeridiane verranno trasmesse anche in diretta tv su Rai Sport (streaming su Rai Play). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI U23 ATLETICA OGGI

Giovedì 17 luglio

9.30 Decathlon, 100 metri

9.55 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

10.15 400 ostacoli (femminile), batterie

10.30 Getto del peso (femminile), qualificazioni

10.33 Decathlon, salto in lungo

11.05 400 ostacoli (maschile), batterie

11.55 100 metri (femminile), batterie

12.00 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

12.30 100 metri (maschile), batterie

12.45 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

13.15 400 metri (maschile), batterie

13.55 400 metri (femminile), batterie

16.00 Decathlon, salto in alto

16.05 Salto triplo (femminile), qualificazioni

16.10 100 ostacoli (femminile), batterie

16.15 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

17.10 110 ostacoli (maschile), batterie

17.40 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

18.00 800 metri (femminile), batterie

18.35 1500 metri (maschile), batterie

18.55 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

19.00 10.000 metri (maschile), finale

19.15 Salto in alto (femminile), qualificazioni

19.20 Getto del peso (femminile), finale

19.55 Decathlon, 400 metri

20.30 100 metri (femminile), semifinali

20.50 100 metri (maschile), semifinali

PROGRAMMA EUROPEI U23 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle 16.00 alle 20.50.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport, dalle 16.00 in poi.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI U23 ATLETICA

Decathlon: Lorenzo Mellano, Alberto Nonino.

Lancio del disco (maschile): Stefano Marmonti.

400 ostacoli (femminile): Ludovica Cavo, Giulia Ingenito, Alessia Seramondi.

Getto del peso (femminile): Anna Musci, Vivian Osagie.

400 ostacoli (maschile): Dario Bressanello, Davide Capobianco, Vittorio Ghedina.

100 metri (femminile): Amanda Obijiaku, Gaya Bertello, Rachele Torchio.

Salto con l’asta (maschile): Simone Bertelli, Federico Bonanni, Andrea Demontis.

100 metri (maschile): Andrea Bernardi, Mattia Silvestrelli, Junior Tardioli.

Lancio del martello (femminile): Keren Mbongo, Rachele Mori.

400 metri (maschile): Matteo Di Benedetto, Federico Falsetti, Luca Sito.

400 metri (femminile): Nancy Demattè, Zoe Tessarolo, Clarissa Vianelli.

Salto triplo (femminile): Greta Brugnolo.

100 ostacoli (femminile): Elisa Fossatelli, Elena Nessenzia, Celeste Polzonetti.

Tiro del giavellotto (femminile): Federica Dozio.

110 ostacoli (maschile): Oliver Mulas.

Salto in lungo (maschile): Samuele Baldi, David Desiba Gauze, Francesco Inzoli.

800 metri (femminile): Martina Canazza, Ngalula Gloria Kabangu, Federica Pansini.

1500 metri (maschile): Alessandro Pasquinucci, Luca Santorum, Simone Valduga.

Tiro del giavellotto (maschile): Kristian Lazzaretto, Lucio Visca.

10.000 metri (maschile): Stefano Cecere, Nicolò Cornali, Thomas D’Este.

Salto in alto (femminile): Federica Stella, Aurora Vicini.