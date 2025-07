Massimo Stano: dalla Puglia al record del mondo nella 35 km! Massimo Stano è il volto della marcia italiana . Dalla sua Puglia fino alla vetta del mondo, ha riscritto la storia dell’atletica: oro olimpico a Tokyo nella 20 km, oro mondiale a Eugene nella 35 km, e ora — giugno 2025 — record del mondo nella 35 km a Podebrady con un clamoroso 2h 20’ 43”. In questa intervista, condotta da Alice Liverani con il supporto di Enrico Spada, Stano si racconta senza filtri: l’infanzia, i sacrifici, le delusioni, le rinascite e le emozioni che si nascondono dietro ogni medaglia. Un viaggio dentro lo sport e dentro un uomo che non ha mai smesso di lottare. Cosa troverai nel video: – Come nasce un record del mondo – L’importanza della famiglia e delle radici – Il ruolo dell’allenamento mentale – I segreti tecnici della progressione finale – Gli obiettivi futuri: 20 km, 35 km e… Los Angeles 2028? Se ami l’atletica e le storie che ispirano, questo video è per te. Iscriviti, lascia un like e attiva la per altri contenuti esclusivi! #MassimoStano #Atletica #Marcia #RecordDelMondo #Podebrady2025 #FocusAtletica #AliceLiverani