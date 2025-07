Con un salto di 7,06 m nel maggio 2025, Larissa si prepara a nuove sfide internazionali. Scopri il suo percorso, le emozioni delle Olimpiadi di Parigi 2024 e le aspettative per il prossimo Mondiale. Conduce: Alice Liverani con Enrico Spada In questo video: Preparazione tecnica e mentale per il Mondiale Emozioni dalle Olimpiadi e riflessioni personali Obiettivi futuri e sogni olimpici ➡️ ISCRIVITI al canale, lascia un LIKE e attiva la campanella per non perdere altri contenuti esclusivi!