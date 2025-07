In questa intervista esclusiva parliamo con uno dei coach più influenti dell’atletica italiana. Scopri quale atleta internazionale gli piacerebbe allenare se non seguisse sua figlia, ma anche i segreti dietro una stagione in crescita: ✔️ Primo salto oltre i 7 metri – è scattato qualcosa nella testa? ✔️ Meno gare, più qualità – cosa è cambiato nella preparazione 2025? ✔️ Mondiali a settembre – come si adatta il lavoro fisico e mentale a un calendario anomalo? Un contenuto imperdibile per gli amanti dell’#atletica, degli #allenatori di alto livello e per chi vuole capire come si costruisce una campionessa! Conduce Alice Liverani con Ferdinando Savarese Guarda fino alla fine per un’analisi tecnica e mentale completa!