Atletica, Asia Tavernini argento alle Universiadi dopo una sfida in salsa spagnola. Maniscalco eliminato

Asia Tavernini ha conquistato la medaglia d’argento nella gara di salto in alto che ha animato la penultima giornata di gare per l’atletica alle Universiadi, la competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. L’azzurra ha superato 1.89 metri al secondo tentativo dopo aver valicato 1.87 alla terza prova, poi ha commesso due errori a 1.91 e si è giocata l’ultima chance a 1.93, non riuscendo nel proprio intento. La nostra portacolori si è dovuta inchinare al cospetto della spagnola Una Stancev Stevanovic, capace di 1.91 al secondo affondo.

La 23enne trentina sperava di poter ritoccare di un centimetro il proprio personale realizzato a metà giugno in occasione dei Campionati Societari disputati a Brescia. Tommaso Maniscalco si è invece fermato in semifinale sugli 800 metri (quarto al traguardo in 1:48.74). L’Italia è così salita a otto medaglie (3 ori, 1 argento, bronzi) in quel di Bochum (Germania) alla vigilia delle ultime gare, dove sono attesi Andrea Cosi sui 20 km di marcia e Matteo Oliveri nella finale di salto con l’asta.

L’australiano Connor Murphy ha vinto il salto triplo con 16.77, mentre Enrico Montanari non ha preso il via all’evento a causa di un problema muscolare avvertito in qualificazione.. Il lussemburghese Ruben Querinjean ha fatto suoi i 3000 siepi in 8:18.46, la francese Julia David-Smith ha prevalso sui 5000 metri in 15:34.57.