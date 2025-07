Alex Schwazer sbarca in Serie B e diventa consulente del Sudtirol Calcio!

Alex Schwazer se ne va in Serie B. Sì, avete letto bene. Non c’entra nulla l’atletica, ovviamente, stiamo parlando di qualcosa di diverso e sorprendente. La medaglia d’oro della 50 km di marcia dei Giochi Olimpici di Pechino 2008, infatti, non viene declassato in alcun modo. Anzi, l’altoatesino dà il via ad una collaborazione con il Sudtirol calcio che, per l’appunto, milita nella serie cadetta allenata da Fabrizio Castori.

La squadra di Bolzano e l’atleta di riferimento della zona. Un binomio che nasce, però, con motivazioni ben più ampie. Paolo Bravo, direttore sportivo del Sudtirol, spiega le ragioni dell’accordo: “Da anni veniamo in ritiro vicino a Vipiteno dove Alex Schwazer è nato e vive. Lo abbiamo conosciuto e abbiamo iniziato a parlare seriamente d’una collaborazione lo scorso inverno. Alla fine abbiamo iniziato a fare sul serio”. (Fonte: La Gazzetta dello Sport).

Dopo una carriera con alti e bassi ben noti, con la questione doping che ha contraddistinto per lunghi anni la sua vita, oggi Schwazer ha raggiunto i 41 anni e la consulenza sulla preparazione fisica con la formazione biancorossa rappresenta una nuova sfida. “Di lui ci ha stupito l’umiltà e la passione con cui si è sempre mostrato, ma soprattutto la competenza nell’analisi dei dati e nelle scelte da fare a seconda di ciò che i numeri indicavano. È chiaramente un esperto nella materia e ci ha coinvolto subito nelle sue disamine”.

Alex Schwazer e il Sudtirol, una collaborazione che sembra non nascere per chiudersi in breve tempo: “Siamo convinti della scelta, oltretutto Alex è stato un eroe per questa terra, dunque in base alla valutazione che faremo nel tempo diciamo che si potrebbe pensare a un ingresso in pianta stabile nello staff. Ma questo dipende anche da lui, perché le attività professionali legate alla sua competenza non gli mancano”.