Alex Schwazer torna dopo la squalifica: la gara del ritiro ad Arco

Alex Schwazer ha finito di scontare la squalifica di otto anni e tornerà in gara venerdì 19 luglio. Il Campione Olimpico nella 50 km di marcia a Pechino 2008 ha deciso di esibirsi per l’ultima volta in carriera ad Arco (Trento): sulla pista dello stadio in via Pomerio sarà impegnato nei 20.000 metri in modalità tacco e punta, appendendo poi definitivamente le scarpe al chiodo.

Il marciatore altoatesino, che spegnerà 40 candeline a dicembre, indosserà la maglia dell’Atletica San Biagio, la società per la quale è tesserato dalla scorsa settimana. Dopo la controversa vicenda legata alla positività al doping e un iter giudiziario che ha lasciato parecchi dubbi, Alex Schwazer si lascerà alle spalle il passato con questa prova di commiato ribattezzata QAlex20k e guarderà al prossimo futuro.

Dalle schede Fidal emerge che i suoi ultimi impegni agonistici risalgono al 2012: il 24 marzo vinse la 50 km di Dudince in 3h40:58, dopo che il 18 marzo si era imposto nella 20 km di Lugano in 1h17:30 (miglior crono della carriera). Poi i noti fatti a precedere le Olimpiadi di Londra 2012, la prima squalifica, il ritorno e poi il nuovo stop.