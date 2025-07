A che ora Thomas Ceccon nei 100 farfalla ai Mondiali: n. di corsia, avversari, tv, programma dalla batteria alla finale

Thomas Ceccon e Federico Burdisso saranno protagonisti nella stessa batteria , l’ottava ed ultima, dei 100 metri farfalla maschili ai Mondiali 2025 di nuoto : i due azzurri scenderanno in acqua venerdì 1° agosto alle ore 04.23 italiane , mentre le semifinali si terranno alle 13.10 italiane. La finale, invece, è in programma sabato 2 agosto alle ore 13.43 italiane.

Tutti i turni dei 100 metri farfalla maschili dei Mondiali 2025 di nuoto in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD (batterie e finale), Rai Sport HD (semifinali), Sky Sport Uno, Sky Sport Mix (semifinali e finale), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle gare.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Venerdì 1° agosto

04.02 Nuoto, Mondiali: batterie 100 metri farfalla maschili (04.23 ottava serie con Federico Burdisso e Thomas Ceccon) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go, NOW

13.10 Nuoto, Mondiali: semifinali 100 metri farfalla maschili – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

Sabato 2 agosto

13.43 Nuoto, Mondiali: finale 100 metri farfalla maschili – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

BATTERIA THOMAS CECCON E FEDERICO BURDISSO

0 BURDISSO Federico ITA 20 SEP 2001 51.55

1 CECCON Thomas ITA 27 JAN 2001 51.26

2 CHEN Juner CHN 17 FEB 2004 51.03

3 KORSTANJE Nyls NED 5 FEB 1999 50.59

4 LIENDO Josh CAN 20 AUG 2002 49.99

5 KHARUN Ilya CAN 7 FEB 2005 50.37

6 MINAKOV Andrei NAB 17 MAR 2002 50.82

7 COLEMAN Jesse AUS 4 JUL 2004 51.09

8 COHEN GROUMI Gal ISR 22 APR 2002 51.30

9 MATOS RIBEIRO Diogo POR 27 OCT 2004 51.79

