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A che ora partono Pogacar e Vingegaard nella cronoscalata di Peyragudes oggi: n. di pettorale, tv, streaming
Il danese Jonas Vingegaard e lo sloveno Tadej Pogacar sono i due uomini di classifica più attesi della cronometro individuale di 10.9 km con partenza da Loudenvielle ed arrivo a Peyragudes, valida per l’edizione numero 112 del Tour de France di ciclismo su strada.
La tredicesima tappa della manifestazione verrà disputata oggi, venerdì 18 luglio 2025: Vingegaard partirà alle 17.03, infine Pogacar prenderà il via alle 17.05. Nel complesso saranno 171 gli atleti rimasti in gara sui 184 partiti ad inizio Tour.
La diretta tv sarà disponibile in abbonamento su Eurosport 1 HD ed in chiaro su Rai 2 HD dalle ore 14.00, mentre la diretta streaming sarà fruibile in abbonamento su discovery+ e DAZN e gratuitamente su Rai Play dalle 14.00, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport.
CAENDARIO TOUR DE FRANCE 2025
Venerdì 18 luglio – Tredicesima tappa: Loudenvielle-Peyragudes (cronometro individuale, 10.9 km)
Orario partenza primo atleta: 13.10.
Orario d’arrivo ultimo atleta: 17.31 circa.
PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Eurosport 1 HD, dalle ore 14.00 anche su Rai 2 HD.
Diretta streaming: discovery+ e DAZN, dalle ore 14.00 anche su Rai Play.
Diretta Live testuale: OA Sport.
A CHE ORA PARTONO POGACAR E VINGEGAARD?
Il danese Jonas Vingegaard e lo sloveno Tadej Pogacar sono gli uomini di classifica più attesi della cronometro individuale di 10.9 km con partenza da Loudenvielle ed arrivo a Peyragudes: Vingegaard partirà alle 17.03, infine Pogacar prenderà il via alle 17.05.
STARTLIST CRONOMETRO TOUR DE FRANCE 2025
1 13:10:00 188 MATTEO VERCHER TOTALENERGIES
2 13:11:00 73 JORDI MEEUS RED BULL – BORA – HANSGROHE
3 13:12:00 47 ROEL VAN SINTMAARTENSDIJK INTERMARCHÉ – WANTY
4 13:13:00 115 FABIAN LIENHARD TUDOR PRO CYCLING TEAM
5 13:14:00 88 EDWARD THEUNS LIDL-TREK
6 13:15:00 82 SIMONE CONSONNI LIDL-TREK
7 13:16:00 175 YEVGENIY FEDOROV XDS ASTANA TEAM
8 13:17:00 53 KAMIL GRADEK BAHRAIN VICTORIOUS
9 13:18:00 215 SÉBASTIEN GRIGNARD LOTTO
10 13:19:00 204 GUILLAUME BOIVIN ISRAEL – PREMIER TECH
11 13:20:00 214 JARRAD DRIZNERS LOTTO
12 13:21:00 172 DAVIDE BALLERINI XDS ASTANA TEAM
13 13:22:00 134 ARNAUD DEMARE ARKEA-B&B HOTELS
14 13:23:00 52 PHIL BAUHAUS BAHRAIN VICTORIOUS
15 13:24:00 217 LENNERT VAN EETVELT LOTTO
16 13:25:00 76 MICK VAN DIJKE RED BULL – BORA – HANSGROHE
17 13:26:00 125 LUKA MEZGEC TEAM JAYCO ALULA
18 13:27:00 167 BENJAMIN THOMAS COFIDIS
19 13:28:00 197 TIM NABERMAN TEAM PICNIC POSTNL
20 13:29:00 123 LUKE DURBRIDGE TEAM JAYCO ALULA
21 13:30:00 81 JONATHAN MILAN LIDL-TREK
22 13:31:00 27 BERT VAN LERBERGHE SOUDAL QUICK-STEP
23 13:32:00 43 VITO BRAET INTERMARCHÉ – WANTY
24 13:33:00 102 SILVAN DILLIER ALPECIN-DECEUNINCK
25 13:34:00 24 TIM MERLIER SOUDAL QUICK-STEP
26 13:35:00 224 STIAN EDVARDSEN-FREDHEIM UNO-X MOBILITY
27 13:36:00 44 HUGO PAGE INTERMARCHÉ – WANTY
28 13:37:00 165 ALEXIS RENARD COFIDIS
29 13:38:00 223 MAGNUS CORT NIELSEN UNO-X MOBILITY
30 13:39:00 92 LEWIS ASKEY GROUPAMA-FDJ
31 13:40:00 124 DYLAN GROENEWEGEN TEAM JAYCO ALULA
32 13:41:00 193 PAVEL BITTNER TEAM PICNIC POSTNL
33 13:42:00 45 LAURENZ REX INTERMARCHÉ – WANTY
34 13:43:00 132 AMAURY CAPIOT ARKEA-B&B HOTELS
35 13:44:00 211 ARNAUD DE LIE LOTTO
36 13:45:00 46 JONAS RUTSCH INTERMARCHÉ – WANTY
37 13:46:00 127 ELMAR REINDERS TEAM JAYCO ALULA
38 13:47:00 12 EDOARDO AFFINI TEAM VISMA | LEASE A BIKE
39 13:48:00 208 JAKE STEWART ISRAEL – PREMIER TECH
40 13:49:00 126 LUKE PLAPP TEAM JAYCO ALULA
41 13:50:00 194 SEAN FLYNN TEAM PICNIC POSTNL
42 13:51:00 41 BINIAM GIRMAY INTERMARCHÉ – WANTY
43 13:52:00 97 PAUL PENHOET GROUPAMA-FDJ
44 13:53:00 56 MATEJ MOHORIC BAHRAIN VICTORIOUS
45 13:54:00 77 DANNY VAN POPPEL RED BULL – BORA – HANSGROHE
46 13:55:00 68 SAMUEL WATSON INEOS GRENADIERS
47 13:56:00 112 ALBERTO DAINESE TUDOR PRO CYCLING TEAM
48 13:57:00 202 PASCAL ACKERMANN ISRAEL – PREMIER TECH
49 13:58:00 83 THIBAU NYS LIDL-TREK
50 13:59:00 196 NIKLAS MÄRKL TEAM PICNIC POSTNL
51 14:00:00 57 ROBERT STANNARD BAHRAIN VICTORIOUS
52 14:01:30 32 VINCENZO ALBANESE EF EDUCATION – EASYPOST
53 14:03:00 107 GIANNI VERMEERSCH ALPECIN-DECEUNINCK
54 14:04:30 98 CLÉMENT RUSSO GROUPAMA-FDJ
55 14:06:00 187 ANTHONY TURGIS TOTALENERGIES
56 14:07:30 163 BRYAN COQUARD COFIDIS
57 14:09:00 67 CONNOR SWIFT INEOS GRENADIERS
58 14:10:30 145 IVAN GARCIA CORTINA MOVISTAR TEAM
59 14:12:00 216 EDUARDO SEPULVEDA LOTTO
60 14:13:30 205 MATIS LOUVEL ISRAEL – PREMIER TECH
61 14:15:00 105 JONAS RICKAERT ALPECIN-DECEUNINCK
62 14:16:30 42 LOUIS BARRE INTERMARCHÉ – WANTY
63 14:18:00 147 IVAN ROMEO ABAD MOVISTAR TEAM
64 14:19:30 58 FRED WRIGHT BAHRAIN VICTORIOUS
65 14:21:00 5 PAVEL SIVAKOV UAE TEAM EMIRATES XRG
66 14:22:30 168 DAMIEN TOUZE COFIDIS
67 14:24:00 4 NILS POLITT UAE TEAM EMIRATES XRG
68 14:25:30 103 KADEN GROVES ALPECIN-DECEUNINCK
69 14:27:00 195 TOBIAS LUND ANDRESEN TEAM PICNIC POSTNL
70 14:28:30 55 LENNY MARTINEZ BAHRAIN VICTORIOUS
71 14:30:00 118 MATTEO TRENTIN TUDOR PRO CYCLING TEAM
72 14:31:30 75 LAURENCE PITHIE RED BULL – BORA – HANSGROHE
73 14:33:00 143 PABLO CASTRILLO ZAPATER MOVISTAR TEAM
74 14:34:30 113 MARCO HALLER TUDOR PRO CYCLING TEAM
75 14:36:00 142 WILLIAM BARTA MOVISTAR TEAM
76 14:37:30 33 KASPER ASGREEN EF EDUCATION – EASYPOST
77 14:39:00 166 DYLAN TEUNS COFIDIS
78 14:40:30 86 TOMS SKUJINS LIDL-TREK
79 14:42:00 177 MIKE TEUNISSEN XDS ASTANA TEAM
80 14:43:30 222 JONAS ABRAHAMSEN UNO-X MOBILITY
81 14:45:00 227 ANDREAS LEKNESSUND UNO-X MOBILITY
82 14:46:30 226 ANDERS JOHANNESSEN UNO-X MOBILITY
83 14:48:00 74 GIANNI MOSCON RED BULL – BORA – HANSGROHE
84 14:49:30 218 BRENT VAN MOER LOTTO
85 14:51:00 63 TOBIAS FOSS INEOS GRENADIERS
86 14:52:30 128 MAURO SCHMID TEAM JAYCO ALULA
87 14:54:00 207 KRISTS NEILANDS ISRAEL – PREMIER TECH
88 14:55:30 37 MICHAEL VALGREN EF EDUCATION – EASYPOST
89 14:57:00 164 ION IZAGIRRE COFIDIS
90 14:58:30 93 CYRIL BARTHE GROUPAMA-FDJ
91 15:00:00 206 ALEXEY LUTSENKO ISRAEL – PREMIER TECH
92 15:01:30 174 CLÉMENT CHAMPOUSSIN XDS ASTANA TEAM
93 15:03:00 116 MARIUS MAYRHOFER TUDOR PRO CYCLING TEAM
94 15:04:30 114 MARC HIRSCHI TUDOR PRO CYCLING TEAM
95 15:06:00 155 OLIVER NAESEN DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
96 15:07:30 162 ALEX ARANBURU COFIDIS
97 15:09:00 25 VALENTIN PARET PEINTRE SOUDAL QUICK-STEP
98 15:10:30 108 EMIEL VERSTRYNGE ALPECIN-DECEUNINCK
99 15:12:00 136 MATHIS LE BERRE ARKEA-B&B HOTELS
100 15:13:30 133 EWEN COSTIOU ARKEA-B&B HOTELS
101 15:15:00 148 EINER RUBIO REYES MOVISTAR TEAM
102 15:16:30 158 BASTIEN TRONCHON DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
103 15:18:00 201 MICHAEL WOODS ISRAEL – PREMIER TECH
104 15:19:30 117 MICHAEL STORER TUDOR PRO CYCLING TEAM
105 15:21:00 111 JULIAN ALAPHILIPPE TUDOR PRO CYCLING TEAM
106 15:22:30 17 WOUT VAN AERT TEAM VISMA | LEASE A BIKE
107 15:24:00 171 HAROLD TEJADA XDS ASTANA TEAM
108 15:25:30 26 MAXIMILIAN SCHACHMANN SOUDAL QUICK-STEP
109 15:27:00 51 SANTIAGO BUITRAGO BAHRAIN VICTORIOUS
110 15:28:30 6 MARC SOLER UAE TEAM EMIRATES XRG
111 15:30:00 87 JASPER STUYVEN LIDL-TREK
112 15:31:30 144 NELSON OLIVEIRA MOVISTAR TEAM
113 15:33:00 152 BRUNO ARMIRAIL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
114 15:34:30 61 GERAINT THOMAS INEOS GRENADIERS
115 15:36:00 198 FRANK VAN DEN BROEK TEAM PICNIC POSTNL
116 15:37:30 182 MATHIEU BURGAUDEAU TOTALENERGIES
117 15:39:00 212 JENNO BERCKMOES LOTTO
118 15:40:30 184 THOMAS GACHIGNARD TOTALENERGIES
119 15:42:00 65 AXEL LAURANCE INEOS GRENADIERS
120 15:43:30 35 NEILSON POWLESS EF EDUCATION – EASYPOST
121 15:45:00 7 TIM WELLENS UAE TEAM EMIRATES XRG
122 15:46:30 135 RAUL GARCIA PIERNA ARKEA-B&B HOTELS
123 15:48:00 183 ALEXANDRE DELETTRE TOTALENERGIES
124 15:49:30 225 MARKUS HOELGAARD UNO-X MOBILITY
125 15:51:00 14 VICTOR CAMPENAERTS TEAM VISMA | LEASE A BIKE
126 15:52:30 84 QUINN SIMMONS LIDL-TREK
127 15:54:00 23 PASCAL EENKHOORN SOUDAL QUICK-STEP
128 15:55:30 28 ILAN VAN WILDER SOUDAL QUICK-STEP
129 15:57:00 36 HARRISON SWEENY EF EDUCATION – EASYPOST
130 15:58:30 34 ALEX BAUDIN EF EDUCATION – EASYPOST
131 16:00:00 138 CLÉMENT VENTURINI ARKEA-B&B HOTELS
132 16:01:30 106 MATHIEU VAN DER POEL ALPECIN-DECEUNINCK
133 16:03:00 146 GREGOR MÜHLBERGER MOVISTAR TEAM
134 16:04:30 203 JOSEPH BLACKMORE ISRAEL – PREMIER TECH
135 16:06:00 96 QUENTIN PACHER GROUPAMA-FDJ
136 16:07:30 157 CALLUM SCOTSON DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
137 16:09:00 178 SIMONE VELASCO XDS ASTANA TEAM
138 16:10:30 13 TIESJ BENOOT TEAM VISMA | LEASE A BIKE
139 16:12:00 78 ALEKSANDR VLASOV RED BULL – BORA – HANSGROHE
140 16:13:30 104 XANDRO MEURISSE ALPECIN-DECEUNINCK
141 16:15:00 156 AURÉLIEN PARET PEINTRE DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
142 16:16:30 192 WARREN BARGUIL TEAM PICNIC POSTNL
143 16:18:00 181 STEFF CRAS TOTALENERGIES
144 16:19:30 8 ADAM YATES UAE TEAM EMIRATES XRG
145 16:21:00 94 ROMAIN GREGOIRE GROUPAMA-FDJ
146 16:22:30 153 CLÉMENT BERTHET DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
147 16:24:00 176 SERGIO HIGUITA XDS ASTANA TEAM
148 16:25:30 95 VALENTIN MADOUAS GROUPAMA-FDJ
149 16:27:00 62 THYMEN ARENSMAN INEOS GRENADIERS
150 16:28:30 18 SIMON YATES TEAM VISMA | LEASE A BIKE
151 16:30:00 16 SEPP KUSS TEAM VISMA | LEASE A BIKE
152 16:31:30 161 EMANUEL BUCHMANN COFIDIS
153 16:33:00 137 CRISTIAN RODRIGUEZ ARKEA-B&B HOTELS
154 16:34:30 85 MATTIAS SKJELMOSE LIDL-TREK
155 16:36:00 121 BEN O’CONNOR TEAM JAYCO ALULA
156 16:37:30 3 JHONATAN NARVAEZ UAE TEAM EMIRATES XRG
157 16:39:00 141 ENRIC MAS MOVISTAR TEAM
158 16:40:30 91 GUILLAUME MARTIN GUYONNET GROUPAMA-FDJ
159 16:42:00 186 JORDAN JEGAT TOTALENERGIES
160 16:43:30 66 CARLOS RODRIGUEZ INEOS GRENADIERS
161 16:45:00 31 BEN HEALY EF EDUCATION – EASYPOST
162 16:47:00 15 MATTEO JORGENSON TEAM VISMA | LEASE A BIKE
163 16:49:00 151 FÉLIX GALL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
164 16:51:00 221 TOBIAS JOHANNESSEN UNO-X MOBILITY
165 16:53:00 71 PRIMOZ ROGLIC RED BULL – BORA – HANSGROHE
166 16:55:00 191 OSCAR ONLEY TEAM PICNIC POSTNL
167 16:57:00 131 KÉVIN VAUQUELIN ARKEA-B&B HOTELS
168 16:59:00 72 FLORIAN LIPOWITZ RED BULL – BORA – HANSGROHE
169 17:01:00 21 REMCO EVENEPOEL SOUDAL QUICK-STEP
170 17:03:00 11 JONAS VINGEGAARD TEAM VISMA | LEASE A BIKE
171 17:05:00 1 TADEJ POGACAR UAE TEAM EMIRATES XRG