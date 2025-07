A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Cechia 2025

Le qualifiche del Gran Premio di Cechia di MotoGP andranno in scena nella tarda mattinata di sabato 19 luglio. Determineranno la griglia di partenza sia della Sprint Race, programmata nel pomeriggio odierno, che della gara vera e propria, che si disputerà nella giornata di domenica. Oggi spazio anche alle qualifiche di Moto3 e Moto2 (citate in ordine di apparizione sul tracciato).

Si torna a correre a Brno dopo cinque anni. La pista è vecchio stile, essendo stata edificata negli anni ’80. È caratterizzata da tanti brevi rettilinei seguiti da secche frenate. Non mancano i cambi di elevazione, che rendono il tracciato particolarmente piacevole. Non manca qualche piega in contropendenza e i punti dove sorpassare, fino all’ultima curva!

Nel 2020, quando qui si corse per l’ultima volta, la pole position fu appannaggio di Johann Zarco. Il veterano francese è il solo pilota in attività a essere già risultato il più rapido in qualifica in questo autodromo oltre all’onnipresente Marc Marquez, autore della miglior performance sul giro secco in quattro occasioni (2014, 2016, 2017, 2019). Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, basterà seguire la MotoGP in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 19 luglio

Ore 10.50, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 12.50, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 13.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 15.00, SPRINT MotoGP – Diretta

LA GUIDA COMPLETA

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del Gran Premio di Cechia. Non saranno proposte in alcun modo le odierne sessioni di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutti i turni di ogni classe, prove libere comprese. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento mitteleuropeo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Cechia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP CECHIA 2025

Sabato 19 luglio



Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT