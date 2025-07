A che ora gareggiano Paltrinieri e Taddeucci nella 5 km dei Mondiali: programma, tv, streaming

Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci hanno conquistato la medaglia d’argento nelle gare che hanno aperti i Mondiali 2025 di nuoto di fondo, concludendo al secondo posto nelle rispettive 10 km andate in scena nelle calde acque di Singapore. Il carpigiano è riuscito a chiudere alle spalle del favorito tedesco Florian Wellbrock nonostante un infortunio al dito, la toscana ha rimpinguato il proprio palmares con la seconda piazza alle spalle dell’australiana Moesha Johnson.

Gli azzurri torneranno in gara venerdì 18 luglio, quando si cimenteranno sui 5 km (distanza non olimpica): Taddeucci sarà impegnata a partire dalle ore 02.00 italiane (a Singapore sono sei ore avanti), mentre Paltrinieri si tufferà alle ore 04.30 italiane. I nostri portacolori andranno a caccia di nuove medaglie in una prova congeniale per entrambi e che precede le 3 km knockout sprint di sabato e la staffetta 4×1500 metri di domenica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della 5 km ai Mondiali 2025 di nuoto di fondo con Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Mix (canale 211); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO 5 KM MONDIALI NUOTO DI FONDO

Venerdì 18 luglio

Ore 02.00 5 km femminile, con Ginevra Taddeucci

Ore 04.30 5 km maschile, con Gregorio Paltrinieri

PROGRAMMA 5 KM MONDIALI NUOTO DI FONDO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.