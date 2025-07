A che ora gareggia Nicolò Martinenghi ai Mondiali di nuoto 2025 nei 100 rana? Programma, tv, streaming

Nicolò Martinenghi sarà tra gli atleti ad aprire i Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Domani, domenica 27 luglio, il campione olimpico inizierà il proprio percorso nella sua specialità, i 100 rana, e la sfida non sarà di poco conto per lui. Dopo aver vinto tutto nel quadriennio precedente, rimettersi in discussione non è certo semplice.

Nelle due vasche la concorrenza è decisamente qualificata, ma Martinenghi vorrà prova a mettere la mano davanti agli altri, volendo far leva anche sull’esperienza e la mentalità di chi sa come vincere le gare, esattamente come accaduto nelle Olimpiadi di Parigi dell’anno scorso, con quell’arrivo all’ultimo respiro.

Una stagione nella quale l’azzurro ha dato il via a un nuovo connubio tecnico. Lasciato Marco Pedoja, con cui la sua carriera è fiorita dalle categorie giovanili, Nicolò si è trasferito a Verona per farsi allenare da Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini e coach in passato della campionessa di Spinea. Un cambiamento per ritrovare le giuste motivazioni e scopriremo se avrà successo.

L’edizione 2025 dei Mondiali di nuoto in corsie, prevista dal 27 luglio al 3 agosto, sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutte le gare.

NICOLO’ MARTINENGHI MONDIALI NUOTO 2025

Domenica 27 luglio (orari italiani)

Ore 06.06 100 rana maschili – Batterie

Ore 13.48 100 rana maschili – Semifinali*

Lunedì 28 luglio (orari italiani)

Ore 13.19 100 rana maschili – Finale*

*Impegni eventuali dell’atleta

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) Sky Sport Mix (211).

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport