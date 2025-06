Nella nuova puntata di Bike Today, condotta da Gian Luca Giardini, riflettori puntati su Lorenzo Fortunato, protagonista assoluto al Giro d’Italia 2025, dove ha conquistato la maglia degli scalatori dominando la classifica dei Gran Premi della Montagna. Il ciclista bolognese racconta le emozioni vissute in corsa, dal trionfo condiviso con il compagno Scaroni all’arrivo in parata a San Valentino, fino ai nuovi traguardi nel mirino: il Giro di Svizzera, la Vuelta a España e soprattutto il Mondiale in Rwanda, un percorso che sembra fatto su misura per gli scalatori puri. ▶️ Non perderti il racconto esclusivo di una stagione in crescita, tra sacrifici, ambizioni e sogni iridati.