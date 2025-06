Le Mans – La Gara delle Gare! Scopri tutti i segreti della leggendaria 24 Ore di Le Mans 2025 con la miglior presentazione disponibile in italia. A guidarti nella corsa più famosa al mondo ci sono i massimi esperti del WEC italiano: ️ Matteo Pittaccio (Sky Sport) Francesco Corghi (Motorsport.com) Luca Pellegrini (OA Sport) In questo speciale analizziamo: ✔️ I favoriti nella classe Hypercar ✔️ Le strategie vincenti a Le Mans ✔️ I piloti chiave e le insidie del circuito ✔️ Il fascino unico della corsa più epica del motorsport Se ami l’endurance e l’automobilismo, non puoi perderti questa guida approfondita e appassionata. Iscriviti al canale per altri contenuti esclusivi su WEC, F1, Formula E e molto altro!