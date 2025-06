Domani sera, martedì 10 Giugno, alle ore 21.00 un altro appuntamento della nuova stagione con la rubrica “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. “Storie di Sport” sarà il tema affrontato in questa puntata dal giornalista Dallari Lorenzo, insieme a Claudio Fantini e a grandi ospiti: – MAURO BERRUTO: Ex CT nazionale volley maschile – FILIPPO GALLI: Ex giocatore Milan – MARCO MACINA: Ex giocatore di Serie A