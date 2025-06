In questa nuova puntata di Beach Zone, condotta da Simona Bastiani ed Enrico Spada, ospiti due delle stelle emergenti del beach volley italiano: Aurora Mattavelli e Margherita Tega, fresche campionesse italiane per società. Allenate da Davide Chiappini, le due atlete raccontano il loro percorso di crescita, l’emozione del titolo nazionale e l’obiettivo ambizioso di brillare anche nel Campionato Italiano Assoluto. Ma non finisce qui: il loro progetto guarda oltre i confini italiani. Mattavelli e Tega ci parlano della loro vocazione internazionale e dei piani per partecipare a diversi tornei Futures in Europa, con l’obiettivo di accumulare punti, salire nel ranking e conquistare l’accesso ai tornei di livello superiore. ▶️ Scopri sogni, obiettivi e sacrifici di due atlete pronte a lasciare il segno nel panorama europeo del beach volley!