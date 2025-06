Nella nuova puntata del martedì di Sprint Zone, Ferdinando Savarese accoglie come ospite la velocista veronese Anna Polinari, protagonista di un ottimo avvio di stagione all’aperto nel 2025. A 26 anni, l’azzurra specialista dei 400 metri ha già dimostrato una crescita notevole, confermata dal recente successo al Palio della Quercia di Rovereto, dove ha fatto registrare il suo nuovo personal best: 51”43. Un risultato che certifica la sua ambizione di qualificarsi non solo con la staffetta 4×400 – già qualificata per i Mondiali di Tokyo – ma anche per la gara individuale, obiettivo mai raggiunto finora a livello mondiale, ma già sperimentato in ambito europeo. Polinari è seguita da sempre dal tecnico Fabio Lotti e rappresenta un modello di costanza e continuità. Dopo aver saltato completamente la stagione indoor, la veronese è tornata in pista con determinazione, pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel panorama dell’atletica leggera italiana.