La Pro Recco batte 13-10 l’AN Brescia in gara 2 di finale scudetto e rimanda il verdetto per la conquista del titolo alla decisiva gara 3 di Mompiano. La BPER Rari Nantes Savona prevale sulla Pallanuoto Trieste e conquista il terzo posto, il Circolo Nautico Posillipo brucia in volata la De Akker e chiude quinto. Si deciderà invece alla terza partita la sfida Roma Vis Nova-Circolo Canottieri Ortigia. In serie A1 Femminile l’Ekipe Orizzonte Catania e la Sis Roma chiudono sul 2-0 le serie di semifinale e, a partire da sabato 24, si sfideranno per la conquista del titolo