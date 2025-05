Nella nuova puntata del giovedì di Sprint Zone, ospite la velocista Virginia Troiani, 29enne lombarda protagonista assoluta dell’ultimo weekend di atletica. Sulla pista di casa a Busto Arsizio, Virginia ha infatti frantumato il suo record personale nei 400 metri, scendendo da 52”10 a 51”33: un tempo che la proietta al quinto posto di sempre tra le italiane e seconda in Italia nel 2025 alle spalle di Alice Mangione (51”07). Fresca di qualificazione ai Mondiali di Tokyo 2025 con la staffetta 4×400 mista durante le World Athletics Relays in Cina, Virginia è pronta per una stagione da protagonista. Nonostante non sia tesserata con un gruppo sportivo militare, continua a distinguersi per determinazione, talento e dedizione. Accanto a lei, le sorelle gemelle Serena e Alexandra Troiani, anch’esse impegnate nell’atletica. Nel corso dell’intervista con Ferdinando Savarese, Virginia racconta i suoi sogni, gli obiettivi per il futuro e l’emozione di competere ai massimi livelli internazionali. Obiettivo: qualificazione individuale ai Mondiali di Tokyo 2025 e doppia presenza nelle staffette azzurre – femminile e mista. Iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per non perdere nessuna puntata di Sprint Zone!