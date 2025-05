Sci alpino, Federica Brignone aggiorna sul suo recupero: “Ogni giorno faccio uno step, obiettivo tornare a camminare”

Ad un mese dal terribile infortunio patito nel gigante dei Campionati Italiani, Federica Brignone ha voluto aggiornare sul suo stato fisico e su come procede il lavoro di recupero. La valdostana sta affrontando la riabilitazione al J Medical di Torino e sta continuando un durissimo e lungo periodo di fisioterapia per cercare di tornare sugli sci il prima possibile.

Alla frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra si era aggiunta anche la rottura del legamento del crociato anteriore e proprio questo spaventa maggiormente, anche in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Proprio i Giochi Olimpici sono ormai il grande obiettivo della vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo generale. Brignone potrebbe tornare sugli sci verso la fine di quest’anno e avrebbe poi praticamente un mese per arrivare con una buona forma alle gare olimpiche. Una vera e propria corsa contro il tempo.

Con queste parole sui suoi profili social, Federica Brignone ha voluto aggiornare i suoi sostenitori: “Tutto procede e bene, ogni giorno riesco a fare anche un piccolissimo step! Un grazie a chi mi sta seguendo per la riabilitazione, a chi in questo mese è passato a trovarmi, ha passato del tempo con me, a chi mi ha regalato dolci, fiori, libri o messaggi di sostegno! Il mio obiettivo adesso è tornare a camminare!