Scherma, un super weekend di Coppa del Mondo. Tutte le armi in pedana

Ritorna la Coppa del Mondo di scherma e sarà un fine settimana davvero ricchissimo, con tutte le armi impegnate ed in totale saranno ben 72 gli atleti azzurri in pedana, Il fioretto sarà protagonista in Asia, con le donne impegnate in Corea del Sud e gli uomini in Giappone. La sciabola volerà in Francia per il Grand Prix di Orleans, mentre la spada farà tappa in Canada per l’esordio stagionale a Vancouver.

Il fioretto ha iniziato la stagione con il botto grazie alla vittoria individuale di Martina Favaretto e al trionfo delle fiorettiste nella prova a squadre. Anche con gli uomini sono arrivati ottimi risultati, con i podi di Guillaume Bianchi e Tommaso Martini e quello del quartetto nella prova a squadre. Come detto tappa asiatica per il fioretto. A Busan in Corea del Sud toccherà alle fiorettiste guidate proprio da Favaretto, ma sono tante le azzurre che vogliono fare bene. Per la prova a squadre, quartetto ancora da scegliere e resterà fuori una tra Favaretto, Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo ed Alice Volpi. Gli uomini saranno impegnati invece in Giappone a Fukuoka. Non ci sarà Guillaume Bianchi, che ha usufruito di un turno di riposo, visto che è diventato da poco papà. Gli azzurri puntano alla vittoria sia nell’individuale sia nella prova a squadre, con il quartetto formato da Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Davide Filippi.

Per la sciabola è in programma il primo Grand Prix della stagione a Orleans. In Francia, dunque, non si disputerà la prova a squadre, ma solamente quelle individuali. La sciabola italiana è chiamata a riscattare un esordio opaco ad Algeri, visto che solo Chiara Mormile e Dario Cavaliere erano riusciti a raggiungere gli ottavi di finale.

A chiudere questo lunghissimo fine settimana sarà la spada in quel di Vancouver. Grande attesa per gli azzurri, che puntano al podio nelle prove individuali e vogliono subito confermare ambizioni e potenziale. Sono già stati designati anche i due quartetti, decisamente nuovi, per le gare a squadre: tra le donne saranno in pedana Gaia Caforio, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Alberta Santuccio, mentre tra gli uomini toccherà invece a Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Matteo Galassi ed Enrico Piatti.