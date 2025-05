Nella nuova puntata di Ginnasticomania conosciamo da vicino Rebecca Aiello, giovane promessa della Ginnastica Riccione Academy e new entry della Nazionale Italiana di ginnastica artistica. Dopo aver conquistato il bronzo con la seconda squadra azzurra al prestigioso Trofeo Internazionale di Jesolo, Rebecca continua il suo percorso di crescita anche a livello europeo, gareggiando recentemente nel campionato spagnolo per accumulare esperienza internazionale. Intervistata da Chiara Sani direttamente al Trofeo di Jesolo, Rebecca racconta emozioni, ambizioni e la strada che l’ha portata sul podio con l’Italia. Guarda l’intervista completa per scoprire il futuro della ginnastica artistica azzurra!