Ranking UCI (6 maggio): l’Italia sorpassa la Spagna e sale sul podio! Ganna, Milan e Ciccone in top-20

L’Italia continua a scalare il ranking UCI, sorpassa la Spagna e si issa al terzo posto nella classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il Bel Paese accusava circa 2000 punti di distacco dagli iberici soltanto due settimane fa, poi ha dimezzato lo svantaggio grazie all’eccellente prestazione offerta alla Liegi-Bastogne-Liegi (Giulio Ciccone secondo, Simone Velasco quarto, Andrea Bagioli sesto) e oggi ha scavalcato gli avversari dopo una buona settimana tra Giro di Romandia e Giro di Turchia.

L’Italia si è portata a quota 14527,53 punti contro i 14008,43 della Spagna alla vigilia del Giro d’Italia, che scatterà venerdì 9 maggio dall’Albania. Ora la Danimarca (12755,66), l’Australia (12103,19) e i Paesi Bassi (10838,29) sono più staccati, dunque si inizia a respirare. Il Belgio continua a dominare (21736,72) davanti alla Slovenia (19195,14). Filippo Ganna resta il migliore italiano (14mo), appena davanti a Jonathan Milan (15mo) e a Giulio Ciccone (17mo), tutti prossimi a disputare la Corsa Rosa.

Grande balzo in avanti di Lorenzo Fortunato con la stoccata al Romandia: guadagna 34 posizioni ed è 60mo, mentre Antonio Tiberi recupera due piazze ed è 36mo. In top-100 anche Diego Ulissi (62mo), Simone Velasco (67mo), Christian Scaroni (79mo) e Matteo Trentin (90mo). Lo scossone nella top-10 è stato portato dal portoghese Joao Almeida, che ha scalato sei posizioni grazie alla vittoria in Svizzera e ora è sesto in scia al belga Wout van Aert e all’olandese Mathieu van der Poel.

Lo sloveno Tadej Pogacar domina in maniera indiscussa il ranking UCI individuale con 13650 punti e 7678 lunghezze di margine nei confronti del belga Remco Evenepoel, mentre l’altro sloveno Primoz Roglic occupa la terza piazza e si presenterà con questo status al Giro d’Italia dove sarà uno dei grandi favoriti per il trionfo finale. Completano la top-10 l’australiano Ben O’Connor, l’eritreo Biniam Girmay, il danese Mads Pedersen e lo svizzero Marc Hirschi.

RANKING UCI AL 6 MAGGIO

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 13.650

2. Remco Evenepoel (Belgio) 5.972

3. Primoz Roglic (Slovenia) 3.855

4. Wout van Aert (Belgio) 3.773

5. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 3.703

6. Joao Almeida (Portogallo) 3.651,57

7. Ben O’Connor (Australia) 3.400,81

8. Biniam Girmay (Eritrea) 3.370

9. Mads Pedersen (Danimarca) 3.365,57

10. Marc Hirschi (Svizzera) 3.172

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

14. Filippo Ganna 2.887,67

15. Jonathan Milan 2.783,86

17. Giulio Ciccone 2.389

36. Antonio Tiberi 1.688

60. Lorenzo Fortunato 1.270

62. Diego Ulissi 1.255

67. Simone Velasco 1.204

79. Christian Scaroni 1.051

90. Matteo Trentin 919

103. Edoardo Zambanini 844

104. Andrea Bagioli 830

116. Alberto Bettiol 757

117. Giulio Pellizzari 743

134. Vincenzo Albanese 711,5

136. Filippo Zana 708,14

145. Matteo Moschetti 683

173. Edoardo Affini 586,57

175. Davide Piganzoli 581

187. Filippo Baroncini 542,43

189. Davide Ballerini 535

191. Giovanni Aleotti 527,71

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 21.736,72

2. Slovenia 19.195,14

3. Italia 14.527,53

4. Spagna 14.008,43

5. Danimarca 12.755,66

6. Australia 12.103,19

7. Paesi Bassi 10.838,29

8. Gran Bretagna 10.607,86

9. Francia 10.426,28

10. USA 9.572,49