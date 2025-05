NASCAR, Logano torna a festeggiare in Texas

Joey Logano vince in Texas nella NASCAR Cup Series. Il #22 di Penske totna a trionfare per la prima volta dopo il titolo conquistato lo scorso novembre, il portacolori di Ford ha primeggiato nell’overtime su Ross Chastain.

Dopo la Stage 1 vinta da Austin Cindric (Penske Ford #2) e la Stage 2 siglata da Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5), la prova è entrata nel vivo con la strategia sempre più protagonista. Cindric ha iniziato a lottare con William Byron (Hendrick Chevrolet #24) per il primato, il due volte vincitore della Daytona 500 ha tentato di mantenere il primato dall’alfiere di Penske dopo una significativa caution che ha escluso diversi protagonisti tra cui Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23), Alex Bowman (Hendrick Chevrolet #48) e AJ Allmendinger (Kaulig Racing Chevrolet #16).

Il prosieguo della Final Stage ha visto protagonista Larson e la Ford Mustang #12 Team Penske di Ryan Blaney. Quest’ultimo, tra le tante caution che hanno segnato gli ultimi 50 giri, ha intrapreso una spettacolare lotta contro Michael McDowell (Spire Motorsport Chevrolet #77) per il primato a 12 tornare dalla conclusione.

La sfida si è prestò allargata anche a Joey Logano che in pochi minuti ha messo tutti d’accordo. Il campione in carica di Penske Ford #22 no scavamcato con facilità il compagno di box Ryan Blaney e McDowellz successivamente a muro a 3 giri dalla fine.

L’overtime non ha cambiato la graduatoria, almeno per la prima piazza. Logano non ha mai ceduto la leadership ed ha meritatamente vinto beffando la Chevrolet Camaro #1 Trackhouse Racing di Ross Chastain e la vettura gemella #12 di Ryan Blaney

Tra una settimana un nuovo round in Kansas.