Nella puntata odierna, insieme a Matteo Pittaccio, GIORNALISTA DI sKY, analizzeremo i momenti salienti del GP di Francia di Le Mans e la situazione in MotoGP. La gara ha riservato spunti di grande interesse: Marc Marquez prova la fuga in classifica generale, mentre Alex Marquez commette il suo primo errore della stagione. Un altro episodio da segnalare è la doppia caduta di Pecco Bagnaia, che complica ulteriormente la sua corsa al titolo. Inoltre, arriva dalla Spagna la clamorosa notizia su Jorge Martin, che pare voglia lasciare Aprilia, un’eventualità che sta facendo discutere il mondo della MotoGP. Nella seconda parte della puntata, spazio alla Formula 1, con un’analisi approfondita della preview del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna che si terrà a Imola. La Ferrari, in particolare, sembra essere giunta a un punto cruciale della sua stagione, con l’ultima spiaggia all’orizzonte, in attesa di un riscatto che potrebbe determinare il futuro del team. #MotoGP #Formula1 #GPdiFrancia #LeMans #MarcMarquez #PeccoBagnaia #JorgeMartin #Ferrari #ImolaGP #MadeInItalyGP #EmiliaRomagnaGP #MotoGP2025 #F1Analysis #FerrariUltimaSpiaggia #PreviewF1 #GPMadeInItaly