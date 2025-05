MMA, Marvin Vettori torna a combattere: per il riscatto contro Brendan Allen

Marvin Vettori ha annunciato che tornerà a combattere il prossimo 19 luglio, affrontando lo statunitense Brendan Allen sull’ottagono di New Orleans in occasione di UFC 318, evento organizzato dalla promotion di MMA (arti marziali miste) più importante al mondo. Il fighter italiano si rimetterà in gioco dopo la sconfitta rimediata a marzo contro il georgiano Roman Dolidze, al suo rientro agonistico dopo una lunga assenza dovuta a un infortunio alla spalla con annessa operazione.

Si tratterà di una resa dei conti tra il ribattezzato The Italian Dream e l’americano, visto che i due contendenti si sono battibeccati più volte negli ultimi mesi tra interviste e conferenze stampa, arrivando anche alle mani lo scorso anno in occasione di un evento della promotion PFL a cui avevano partecipato come spettatori. Il nostro peso medio avrebbe già dovuto combattere contro Brendan Allen il 6 aprile 2024, ma l’azzurro diede forfait proprio a causa dell’infortunio.

Marvin Vettori avrà così l’occasione di un pronto riscatto, sarà un match da non sbagliare per cercare di risalire la graduatoria: al momento il trentino occupa il decimo posto nel ranking UFC, appena davanti al ribattezzato All In. Il nostro portacolori, reduce dalle sconfitte contro Jared Cannonier e Roman Dolidze, vorrà vincere per dedicare il successo all’amato fratello Patrick, scomparso tragicamente qualche settimana fa.