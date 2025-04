Grave lutto per Marvin Vettori: il fratello ha perso la vita in un incendio

Marvin Vettori ha perso in modo drammatico il fratello Patrick, deceduto in seguito a un incendio scoppiato all’alba nel suo appartamento di Mezzocorona (in provincia di Trento). L’allarme è stato lanciato attorno alle cinque del mattino, vigili del fuoco e carabinieri si sono recati presso la palazzina di via Paul Troger per spegnere le fiamme, ma purtroppo il 30enne era già morto a causa delle inalazioni del fumo.

La causa dovrebbe essere legata a un incidente domestico. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, il ragazzo sarebbe rincasato attorno a mezzanotte, avrebbe messo una pentola sul fuoco e poi si sarebbe addormentato sul divano. Patrick Vettori aveva appena compiuto gli anni ed era candidato alle prossime elezioni comunali del 4 maggio, lavorava nell’agenzia immobiliare di famiglia e con una società che organizza eventi.

Grave lutto per Marvin Vettori, stella internazionale delle arti marziali miste (MMA) che poche settimane fa era tornato a combattere dopo un paio di anni di inattività a causa di un grave infortunio alla spalla. Il fighter 31enne, che il 12 giugno 2021 fu il primo e unico italiano a combattere per il titolo mondiale di questo sport (venne sconfitto dal nigeriano Israel Adesanya), aveva perso contro il georgiano Roman Dolidze nella Fight Night organizzata dalla UFC, la promotion più importante al mondo.