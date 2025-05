Lorenzo Musetti continua a scalare la classifica ATP! Sorpasso su Rune, è in scia a De Minaur!

Lorenzo Musetti va all’ottavo posto della classifica live, ma lunedì prossimo, nella peggiore delle ipotesi, sarà nono nel ranking ATP ufficiale. Tutto dipenderà dall’esito della semifinale dell’azzurro e dal cammino del norvegese Casper Ruud a Madrid.

Qualora l’azzurro dovesse perdere in semifinale a Madrid e, contemporaneamente, Ruud dovesse vincere il torneo, allora l’azzurro sarà nono, avendo scavalcato, grazie alla vittoria di questa sera, il danese Holger Rune. In caso di eliminazione di Musetti, ma di mancato successo finale di Casper Ruud a Madrid, allora il tennista italiano lunedì prossimo sarà ottavo.

In caso di vittoria di Lorenzo Musetti in semifinale, invece, Ruud non potrà più raggiungere il tennista italiano, che salirà certamente in settima posizione, superando l’australiano Alex de Minaur, infine in caso di vittoria nel torneo del toscano, Musetti sarà sicuro del sesto posto, superando il serbo Novak Djokovic.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI 5 MAGGIO

Ranking lunedì 21 aprile: 3200 punti, 11° posto.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 3550 punti, 8° posto virtuale, 9° posto sicuro (dipende da Ruud).

Ranking in caso di passaggio in finale: 3800 punti, 7° posto sicuro.

Ranking in caso di vittoria in finale: 4150 punti, 6° posto sicuro.