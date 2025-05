Jack Draper troppo forte per Matteo Arnaldi: l’azzurro si ferma ai quarti a Madrid

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Matteo Arnaldi nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista ligure nulla ha potuto contro una delle migliori versioni del britannico Jack Draper. Prestazione davvero eccezionale da parte del numero sei del mondo, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-0 6-4 in un’ora e diciassette minuti di gioco. Nonostante la dura sconfitta odierna, contro un avversario che al momento sembra fuori categoria, ad Arnaldi resta l’ottimo torneo disputato e che può dargli sicuramente fiducia in vista dei prossimi appuntamenti a Roma e Parigi.

Draper ha concluso il match senza concedere palle break all’avversario, vincendo il 76% dei punti quando ha servito la prima ed addirittura il 79% con la seconda. Sui numeri di Arnaldi pesa chiaramente il primo set, con l’azzurro che ha vinto il 54% dei punti con la prima. Sono 17 i vincenti del britannico contro i 15 di Arnaldi, che ha commesso 25 errori non forzati contro i 15 di Draper.

Il primo set è un monologo del numero sei del mondo. Draper gioca una prima frazione quasi ai limiti della perfezione, con Arnaldi che non riesce assolutamente a resistere alla furia agonistica del britannico. Il break arriva subito in apertura sull’errore di dritto dell’azzurro, poi ancora un altro nel terzo game ed infine un altro nel quinto. Draper va così a prendersi il primo set con un perentorio 6-0 in appena 25 minuti.

Finalmente Arnaldi riesce a tenere un turno di servizio in avvio di secondo set. Il ligure salva una palla break nel terzo game grazie anche ad uno dei pochi errori di Draper con il dritto. Il break, però, arriva nel quinto gioco, con la smorzata di Arnaldi che si ferma sul nastro. Draper non concede, però, nulla nei propri turni di servizio e conquista il set per 6-4.

Sulla strada del britannico ci potrebbe essere un altro tennista italiano. Infatti Draper affronterà il vincente dell’ultimo quarto di finale in programma quest’oggi, quello che mette di fronte Lorenzo Musetti ed il canadese Gabriel Diallo. Il toscano ha già raggiunto la posizione numero nove della classifica mondiale e con un ulteriore successo diventerebbe numero otto.