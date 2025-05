‘La Fagianata’ di Magrini: “Per Ciccone non cambia niente. Roglic favorito nella cronometro, UAE nascosta per scelta”

CICCONE IN VESTE DI GREGARIO

Quella dichiarazione a fine tappa, secondo cui vuole vivere alla giornata, ha spiazzato tutti. Il lavoro di oggi però non pesa niente sulla classifica. Ha fatto il suo passo in salita e non mi sembrava nemmeno a tutta: ha imposto un’andatura regolare, che è servita a staccare i velocisti.

VITTORIA DI SQUADRA PER LA LIDL-TREK

La Lidl-Trek ha fatto un lavoro eccezionale. Tutti si sono dati da fare, quindi più che meritata la vittoria di Pedersen. E’ stata una tappa che ha già dato dei segnali e fatto capire alcune strategie delle squadre.

ALTRO PIAZZAMENTO PER VAN AERT

Oggi ha fatto una bella volata, il problema è che Pedersen è stato micidiale negli ultimi 100 metri. Van Aert aveva un po’ sofferto in salita, poi in volata è stato un po’ ostacolato da Aular, altrimenti avrebbe potuto iniziare prima la rimonta. Però non me lo aspettavo così forte dopo che era stato sotto antibiotico nell’avvicinamento al Giro. Domani potrebbe anche prendere la maglia rosa nella cronometro. Sarà corta, ci sono tante curve dove rilanciare l’azione, lui potrebbe fare bene.

LA CADUTA DI AYUSO

Non penso che abbia risentito della caduta. L’atteggiamento della UAE mi è sembrato strano, perché lo spagnolo si trovava indietro quando è caduto, quindi non posizionato bene. E’ stata una scivolata, penso non sia niente di che. Io credo che Ayuso domani farà una cronometro a tutta e la farà bene, è una occasione per staccare i rivali diretti, anche se il chilometraggio è ridotto. La UAE si è vista poco, penso per scelta tattica. Io penso che Ayuso sarà tra i protagonisti, non penso che esca dai primi 3.

ROGLIC LANCIA LA SFIDA

Io Roglic l’ho visto molto bene oggi. Prima della volata era brillante, nella sua squadra ho visto bene Aleotti, Pellizzari e Hindley. Il colpo di pedale dello sloveno era molto fluido, penso che sarà difficile batterlo domani. Io penso sia favorito per la vittoria di tappa, l’ho visto molto bene. Non ci dimentichiamo che a cronometro è stato campione olimpico.

CHE DISTACCHI ASPETTARSI NELLA CRONOMETRO?

I distacchi saranno minimi tra gli uomini di classifica. Però Van Aert, con l’abbuono che ha preso oggi, dovrebbe riuscire a prendere la maglia rosa. Nelle prime 5 posizioni ci saranno distacchi contenuti.

COSA ASPETTARSI DA ANTONIO TIBERI

Secondo me anche Tiberi è da top5, l’ho visto pedalare bene. Sarei molto deluso se non facesse una bella cronometro. Ma anche Bernal l’ho visto sempre molto attento.

IL POSSIBILE DISTACCO DI CICCONE DA ROGLIC

Ciccone un paio di secondi a chilometro da Roglic potrebbe prenderli, diciamo una trentina in tutto.

TANTI CORRIDORI CON LE OSSA ROTTE

Oggi ha perso terreno Arensman, lo stesso Martinez si è staccato. Con questo Giro d’Italia abbastanza aperto, si può rimediare con qualche fuga da lontano. I primi giorni del Giro sono sempre quelli più delicati. Kooij si è staccato subito, la maglia ciclamino la vedo già assegnata a Pedersen.

BUSATTO MIGLIORE DEGLI ITALIANI

Busatto ha fatto una bella volata. Pensavo che potesse fare qualche numero in questa tappa, può essere un ragazzo interessante. Mi è piaciuto anche Ulissi che è arrivato sesto. Ci sono degli indizi che Fortunato cercherà qualche vittoria di tappa e, forse, la maglia azzurra.

IL PRONOSTICO PER LA TAPPA DI DOMANI

Domani vince Roglic e maglia rosa a Van Aert.