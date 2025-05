Gretchen Walsh nella storia: prima donna sotto i 55″ nei 100 farfalla in vasca lunga

Fuochi d’artificio a dire poco nell’ultima giornata di finali delle TYR Pro Swim Series a Fort Lauderdale, in Florida. La squadra americana di nuoto ha mostrato segnali di vitalità piuttosto intensi e nel day-4 non è stato solo Katie Ledecky a far coincidere alla propria prestazione la scritta “WR” negli 800 stile libero femminili.

Il riferimento è alla fenomenale Gretchen Walsh che, nella finale dei 100 farfalla, è entrata a tutti gli effetti nella storia. Un gustoso antipasto c’era già stato nelle batterie, dove la statunitense aveva migliorato il suo primato mondiale di 55.18, togliendo 0.09 al suo limite.

La storia si è replicata nell’atto conclusivo e con un riscontro impressionante. Walsh ha toccato la piastra ai 50 metri con un sensazionale 25.32 e completato la seconda vasca con l’ancor più devastante 29.28. Il totale ha portato a un riscontro pazzesco, ovvero 54.60. La 22enne nativa di Nashville, quindi, è diventata la prima donna a infrangere la barriera dei 55″ in vasca lunga nella specialità, dando seguito a quanto si era visto in precedenza.

Del resto, si sapeva che quest’atleta avrebbe spostato i confini ben più in là. Il riferimento è ai Mondiali di vasca corta a Budapest del dicembre scorso, dove la nuotatrice degli States è stata irreale: 7 ori, undici record del mondo in sei specialità diverse (incluse due staffette) e un dominio vero e proprio nei 50 sl (22.83), 50 farfalla (23.94), 100 farfalla (52.71) e 100 misti (55.11). Una campionessa generazionale.