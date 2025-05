Giro d’Italia 2025: tutte le salite classificate come GPM tappa per tappa

Manca ormai poco alla partenza del Giro d’Italia numero 108. Venerdì 9 maggio la corsa rosa si aprirà in Albania, con una prima tappa che partirà da Durazzo e si concluderà a Tirana. Come sempre la corsa prevede una lunga serie di salite: i Gran Premi della Montagna saranno determinanti per la classifica finale e per la maglia di miglior scalatore. Andiamo a scoprire e ad analizzare tutti i GPM del Giro 2025.

GPM GIRO D’ITALIA 2025

PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 81,5 km), Surrel (terza categoria, 126,5), Surrel (terza categoria, 148,7 km).

SECONDA TAPPA (13,7 km cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. Sauk (quarta categoria, 8 km).

TERZA TAPPA (160 km, domenica 11 maggio): Valona-Valona. Shakelles (quarta categoria, 65,4 km), Qafa e Llogarasë (seconda categoria, 121,6 km).

QUARTA TAPPA (189 km, martedì 13 maggio): Alberobello-Lecce. Putignano (quarta categoria, 16,6 km).

QUINTA TAPPA (151 km, mercoledì 14 maggio): Ceglie Messapica-Matera. Montescaglioso (quarta categoria, 123 km).

SESTA TAPPA (227 km, giovedì 15 maggio): Potenza-Napoli. Valico di Monte Carruozzo (seconda categoria, 56,8 km), Monteforte Irpino (terza categoria, 145,1 km).

SETTIMA TAPPA (168 km, venerdì 16 maggio): Castel di Sangro-Tagliacozzo. Roccaraso (terza categoria, 7,4 km), Monte Urano (seconda categoria, 70 km), Vado della Forcella (seconda categoria, 104,9 km), Tagliacozzo (prima categoria, arrivo).

OTTAVA TAPPA (197 km, sabato 17 maggio): Giulianova-Castelraimondo. Croce di casale (terza categoria, 60,9 km), Valico di Santa Maria Maddalena (prima categoria, 104,9 km), Montelago (terza categoria, 152,1 km), Gagliole (quarta categoria, 190,5 km).

NONA TAPPA (181 km, domenica 18 maggio): Gubbio-Siena. La Cima (terza categoria, 52,4 km), San Martino in Grania (quarta categoria, 147 km).

DECIMA TAPPA (28,6 km cronometro individuale, martedì 20 maggio): Lucca-Pisa. non sono previsti GPM.

UNDICESIMA TAPPA (186 km, mercoledì 21 maggio): Viareggio- Castelnovo ne’ Monti. Alpe San Pellegrino (prima categoria, 93,6 km) Toano (seconda categoria, 146,9 km), Pietra di Bismantova (seconda categoria, 181,1 km).

DODICESIMA TAPPA (172 km, giovedì 22 maggio): Modena-Viadana (Oglio-Po). Baiso (terza categoria, 40,5 km), Borsea (terza categoria, 96,1 km).

TREDICESIMA TAPPA (180 km, venerdì 23 maggio): Rovigo-Vicenza. Passo Roverello (quarta categoria, 31,5 km), San Giovanni in Monte (quarta categoria, 135,1 km), Vicenza (quarta categoria, 159,7 km), Vicenza (quarta categoria, arrivo).

QUATTORDICESIMA TAPPA (195 km sabato 24 maggio): Treviso-Nova. Goniace/San Martino (quarta categoria, 157,1 km), Saver (quarta categoria, 173,6 km), Saver (quarta categoria, 187,4 km).

QUINDICESIMA TAPPA (219 km, domenica 25 maggio): Fiume Veneto-Asiago. Muro di Ca’ del Poggio (quarta categoria, 44,7 km), Monte Grappa (prima categoria, 128,6 km), Dori (seconda categoria, 191,5 km).

SEDICESIMA TAPPA (203 km, martedì 27 maggio): Piazzola sul Brenta-San Valentino. Carbonare (seconda categoria, 75,3 km), Candiai (prima categoria, 114,9 km), Santa Barbara (prima categoria 168,4 km) San Valentino (prima categoria, arrivo).

DICIASSETTESIMA TAPPA (155 km, mercoledì 28 maggio): San Michele all’Adige-Bormio. Passo del Tonale (seconda categoria, 69,6 km), Passo del Mortirolo (prima categoria, 107,2 km), Le Motte (terza categoria, 146,1 km).

DICIOTTESIMA TAPPA (144 km, giovedì 29 maggio): Morbegno-Cesano Maderno. Parlasco (seconda categoria, 37,7 km), Colle Balisio (terza categoria, 54,5 km), Ravellino (terza categoria, 78 km).

DICIANNOVESIMA TAPPA (166 km, venerdì 30 maggio): Biella-Champoluc. Croce Serra (terza categoria, 15,1 km), Col Tzecore (prima categoria, 67 km), Col Saint-Pantaléon (prima categoria, 109,3 km), Col de Joux (prima categoria, 145,4 km), Antagnod (seconda categoria, 161 km).

VENTESIMA TAPPA (205 km, sabato 31 maggio): Verrès-Sestrière. Corio (quarta categoria, 69,2 km), Colle del Lys (seconda categoria, 115,7 km), Colle delle Finestre (Cima Coppi, 177,5 km), Sestrière (terza categoria, arrivo).

VENTUNESIMA TAPPA (143 km, domenica 1 giugno): Roma-Roma. Non sono previsti GPM.