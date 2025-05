Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Durazzo-Tirana: orari, percorso, favoriti. Maglia Rosa ad un uomo da Classiche?

È il grande giorno. Inizia dall’Albania, per la prima volta nella storia, il Giro d’Italia. Scatta l’edizione numero 111, appuntamento con la frazione inaugurale. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa d’apertura con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO PRIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Primi settanta chilometri pianeggianti, poi scatta il primo GPM di questa edizione del Giro: Gracen, seconda categoria con 13,5 chilometri al 5,2% di pendenza media e massima all’11%. Discesa, tratto pianeggiante e circuito finale da ripetere due volte. La salita protagonista è quella di Surrel, un terza categoria con 4,9 chilometri al 5,4%. Ultimo scollinamento a 12 dal traguardo, poi tutta discesa.

CALENDARIO PRIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Venerdì 9 maggio – Prima tappa

Durazzo (Durrës) – Tirana (Tiranë) (160 km)

Orario partenza: 13:10 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

PRIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025 COME VEDERLA IN TV

Diretta tv: Raisport+ HD dalle 13:10 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:05 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 13:00 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 13:00 alle 17:45

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI PRIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Sarà un uomo da classiche a conquistare la prima Maglia Rosa. Tutti gli indizi portano a Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) che riscatterebbe un inizio di stagione con qualche delusione di troppo. Occhio però ad un altro protagonista delle corse di un giorno come Mads Pedersen (Lidl-Trek). Nomi da seguire anche quelli di Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), e Corbin Strong (Israel – Premier Tech). L’Italia spera in un colpo a sorpresa: perché non Andrea Vendrame?