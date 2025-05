Giro d’Italia 2025, Antonio Tiberi: “Non vedo l’ora di iniziare, con Caruso lavoro bene”

È la carta più importante in casa Italia per provare ad agguantare il podio al Giro che scatterà venerdì 9 maggio dall’Albania. Il Bel Paese si affida ad Antonio Tiberi per centrare la top-3 che manca dal 2021, quando Damiano Caruso giunse secondo alle spalle di Egan Bernal.

Quel Damiano Caruso che sarà la spalla in casa Bahrain-Victorious proprio del laziale. Oggi è stata annunciata la formazione della compagine asiatica che vede presente anche uno scalatore di gran qualità come Pello Bilbao.

Le parole di Tiberi alla vigilia: “Sono sicuramente molto, molto felice di partecipare nuovamente al Giro d’Italia e non vedo l’ora di iniziare. In questi giorni ho lavorato molto bene e le gambe sembrano a posto. Io e Damiano lavoriamo bene insieme, quindi vedremo come saranno le sensazioni in gara. Non vedo l’ora di iniziare e cercare di fare del mio meglio”.

L’intervento del direttore sportivo Gorazd Štangelj: “Abbiamo un obiettivo chiaro: curare la classifica generale con Antonio per cercare di salire sul podio. È il solo e unico leader della squadra e, se tutto andrà come vogliamo o come stiamo pianificando, allora ci concentreremo completamente su questo. La sfida più grande per Antonio sono le due cronometro, dove vorremmo guadagnare un po’ di tempo. Poi gli ultimi giorni, soprattutto le tappe 19 e 20, dove ci aspettiamo la battaglia più grande. Probabilmente sarà soprattutto qui, contro altri corridori di classifica, che potrà dimostrare le sue qualità”.