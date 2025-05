Giro d’Italia 2025, la tappa di domani Tirana-Tirana: percorso, altimetria, orari, tv

In un inizio di Giro d’Italia decisamente impegnativo non poteva mancare la prova contro il tempo. Il corridore destinato ad indossare la maglia rosa dopo l’odierna Durazzo-Tirana sarà chiamato subito ad un test probante per difendere il primato.

La Tirana-Tirana di 13,7 chilometri è la prima delle due cronometro previste dagli organizzatori, la seconda si svolgerà nella decima tappa Lucca-Pisa e in quell’occasione il tracciato da affrontare misurerà 28,7 chilometri. Da seguire con grande interesse la lotta per la conquista del successo di tappa tra gli specialisti della disciplina e gli sviluppi sulle eventuali modifiche alla classifica generale.

PERCORSO

Il percorso relativamente breve non è assolutamente semplice. Un tracciato abbastanza lineare inizia in pianura, presenta diverse curve insidiose e, all’ottavo chilometro propone la salita di Sauk, quarta categoria di 1,5 km al 4,9%, punto in cui il rilevamento cronometrico offrirà importanti indicazioni sull’andamento della corsa.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Sabato 10 Maggio

Seconda tappa Giro d’Italia 2025 Durazzo-Tirana (13,7 km)

Orario di partenza: 13:55

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA PRIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 13:15 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 13:15 alle 17:45

Diretta live testuale: OA Sport