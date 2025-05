Olav Kooij torna a brillare al Giro d’Italia 2025: il velocista della Visma | Lease a Bike conquista la 12ª tappa con arrivo in volata a Viadana, firmando così la sua seconda vittoria in carriera nella Corsa Rosa dopo il successo del 2024. Tappa senza sorprese per la classifica generale, con Isaac Del Toro che conserva la Maglia Rosa. Tutti i dettagli, le analisi e i protagonisti di giornata nel racconto di Gian Luca Giardini nella nuova puntata di Bike Today.