In questa intervista di Focus Summer al Fantini Club, conosciamo da vicino una delle coppie più affiatate — e vincenti — della pallavolo italiana: Stefano Mengozzi, centrale di lunghissimo corso e campione del mondo per club, e Sonia Candi, protagonista indiscussa della Serie A1, capitano appena riconfermato di Vallefoglia. ⚡ Tra racconti di carriera, vita di coppia e sogni futuri, scopriamo cosa significa condividere la passione per la pallavolo… anche a casa! Murate, emozioni e risate: un incontro imperdibile per tutti gli appassionati di volley. ▶️ Guarda l’intervista completa e lasciati ispirare! Conduce Alice Liverani