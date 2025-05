Ferrari, è notte fonda: a Miami non funziona nulla. Pioggia unica speranza?

Una Ferrari in disarmo quella delle qualifiche del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. La scuderia di Maranello ha dovuto annotare l’ottava e dodicesima posizione del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton. SF-25 che non va e specialmente nel time-attack. L’incapacità di sfruttare le gomme a dovere però è solo uno dei problemi della Rossa.

A evidenziarsi costantemente è una differente lettura della situazione nella squadra: da un lato c’è il Team Principal, Frederic Vasseur, che continua a parlare di potenziale non estratto; dall’altra i piloti, specie Leclerc che via radio dichiara nel corso del time-attack odierno che più di così non si poteva fare. E allora come stanno le cose?

La vettura evidenzia delle importanti criticità nella percorrenza delle curve di media/bassa velocità e fatica a sfruttare le mescole nuove. È stato abbastanza incredibile constatare, come ammesso dallo stesso Vasseur, che i migliori tempi di Charles e Lewis siano stati ottenuti con gomme usate. Un’anomalia che potrebbe trasformarsi in risorsa in gara, ma partendo così indietro si parla di un GP ad handicap.

E così si deve sperare nella corsa folle, con l’arrivo della pioggia a scompaginare le carte, puntando su differenti strategie in grado di cambiare il quadro della situazione. Ferrari finita anche dietro alle Williams di Carlos Sainz e di Alexander Albon, che come altre squadre hanno portato degli aggiornamenti.