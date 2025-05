F1, Carlos Sainz non sorpreso dalle difficoltà di Lewis Hamilton in Ferrari

Lo spagnolo Carlos Sainz ha offerto degli spunti interessanti nel Media-Day del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato della Florida, l’iberico ha come obiettivo quello di migliorare il feeling con la propria Williams e, nello stesso tempo, non è sorpreso delle difficoltà che sta avendo Lewis Hamilton nel proprio processo di adattamento alla Ferrari.

Il britannico, fatta eccezione per la vittoria nella Sprint Race a Shanghai (Cina), non è mai riuscito a esprimere in pista una grande prestazione con la Rossa, in rapporto anche ai passi in avanti compiuti dal monegasco Charles Leclerc. Da ex pilota della scuderia di Maranello, Sainz si è pronunciato.

“Non sono per niente sorpreso. Quando ci si trova a un confronto con chi conosce tutto del team è naturale che ci sia un gap e serva tempo. È una situazione simile alla mia in Williams in paragona ad Alex (Albon, ndr.). Lui e Leclerc possono esprimere il meglio della vettura. Puoi solo fare un po’ meglio o lo stesso. Non è che improvvisamente puoi arrivare e comprendere il limite della macchina“, le parole dello spagnolo.

“Quando si lavora per un nuovo team bisogna avere pazienza. Lewis ha avuto un week end incredibile in Cina. Ora sembra avere un po’ più di difficoltà ora, ma credo che rientri nella normalità delle cose. Si deve creare la chimica perfetta“, ha concluso l’iberico.