Nella nuova puntata di Sprint Zone, ospite la giovane protagonista dei 100 ostacoli: Elena Carraro. La 24enne bresciana ha aperto alla grande la stagione outdoor con il nuovo primato personale di 12”84 a Imperia, migliorando il crono del 2023. Un risultato che conferma l’ottimo impatto del nuovo allenatore Ezio Madonia, con cui si allena da inizio anno in Liguria. Obiettivi? Mondiali di Tokyo 2025, ma intanto Elena punta a un’altra prova di spessore nel Meeting di Savona, dove cercherà di avvicinare il record italiano di Luminosa Bogliolo (12”75). Al suo fianco in gara anche Giada Carmassi ed Elisa Di Lazzaro, per un confronto ad alta intensità. Conduce Ferdinando Savarese Atletica italiana, giovani talenti, ostacoli e sogni mondiali: tutto in questa intervista da non perdere! Iscriviti al canale per non perdere gli aggiornamenti su atleti, gare e dietro le quinte della stagione!