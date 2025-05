Chi affronterà Sinner in caso di vittoria su Navone. Tabellone disseminato di ‘terraioli’

Cosa ci può essere nel tabellone di Jannik Sinner? Dipende dalle situazioni. Intanto, chiaramente, c’è da concentrarsi sul primo obiettivo: l’argentino Mariano Navone, primo avversario che non è, evidentemente, nel suo miglior anno (non ha minimamente ripetuto il 2024 fino ad ora), ma che rimane giocatore non proprio di quelli da sottovalutare, anzi.

Guardando avanti, l’inevitabile possibilità porta allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che nel 2025 sta forse giocando un tennis anche migliore del 2022, quando riuscì a issarsi fino alla finale di Montecarlo. Lo spagnolo sta vivendo una validissima stagione su terra rossa, e appare difficile vederlo soffrire con l’olandese Jesper de Jong, lucky loser con guizzi occasionali, ma non al punto tale da infastidire i big. L’andaluso, uno dei re delle palle corte, vincitore di Wimbledon junior in passato 82017), ha raggiunto il maggior risultato della carriera sul rosso, ma è perfettamente in grado di districarsi anche sul veloce (semifinale a Montreal nel 2023).

La vera prova può esistere agli ottavi di finale contro uno degli uomini che, a proposito di rosso, non ispira tranquillità: l’argentino Francisco Cerundolo, spesso ottimo protagonista sul mattone tritato e continuatore in positivo della tradizione argentina, sapendo difendersi benissimo anche lontano dalla terra. Fu lui a battere Sinner negli ottavi del 2023, ma da allora parecchio è cambiato soprattutto per Jannik. Difficile che l’USA Frances Tiafoe possa infastidirlo; paradossalmente è oggi contro il cileno Nicolas Jarry che potrebbe rischiare di più, se questi improvvisamente ritrovasse l’aura che ha (letteralmente) perduto subito dopo la finale capitolina del 2024.

E poi, in un eventuale quarto, Casper Ruud. Ma attenzione: al norvegese tocca in sorte un tabellone nel quale, potenzialmente, sono più complicati secondo e terzo turno rispetto agli ottavi. Oggi gli tocca il kazako Alexander Bublik, che può tutto e il contrario di tutto, mentre il lunedì potrebbe riservargli Matteo Berrettini, atteso al ritorno nella sua Roma dopo quattro anni in cui, per un motivo o per un altro, se n’è sempre dovuto tenere lontano. Con annesse potenziali intenzioni di rivincita del quarto del 2020.

Chi sarà il favorito del lato di semifinale di Sinner? Il nome praticamente isolato, al momento, è quello di Alex de Minaur: l’australiano farà il suo esordio in serata contro Luca Nardi, e se è vero che con Sinner non riesce proprio a trovare la quadra, è altrettanto vero che si tratta di un giocatore che, a livello di tabellone, potrebbe esser stato il più fortunato di tutti. Rimane da vedere se quest’impressione, tra Auger-Aliassime, Paul o Machac e poi Fritz o Rublev, sia esatta. Ovviamente è quasi impossibile parlare dell’altro lato di tabellone, perché tra Alcaraz, Zverev, Draper e Musetti può realmente succedere di tutto.