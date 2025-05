Atletica oggi in tv, Diamond League Keqiao 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

Dopo la tappa inaugurale di sabato scorso a Xiamen, si resta in Cina anche per il secondo appuntamento stagionale della Diamond League 2025. Quest’oggi il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera è di scena al Sports Center di Shaoxing (distretto di Keqiao) per un meeting che può contare su un cast di alto profilo a livello globale.

Daisy Osakue sarà nuovamente l’unica azzurra presente, con l’obiettivo di migliorare il 60,25 di Xiamen e avvicinarsi al suo primato stagionale realizzato in Oklahoma con 63,10 metri nel disco. Occhi puntati su alcune stelle mondiali come Armand Duplantis nell’asta, Pedro Pablo Pichardo nel triplo, Karsten Warholm nei 400 ostacoli, Yaroslava Mahuchikh nell’alto, Haruka Kitaguchi nel giavellotto, Akani Simbine e Kishane Thompson nei 100 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della Diamond League a Keqiao. Il meeting cinese verrà trasmesso in diretta tv dalle ore 13.00 alle 15.00 su Rai Sport e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE KEQIAO 2025

Sabato 3 maggio

11.28 Lancio del disco (femminile) – non valevole per la Diamond League

11.45 Salto in lungo (maschile) – non valevole per la Diamond League

12.20 Getto del peso (femminile)

12.22 Salto con l’asta (maschile)

12.43 Salto in alto (femminile)

13.04 400 ostacoli (maschile)

13.15 800 metri (femminile)

13.17 Tiro del giavellotto (femminile)

13.26 5000 metri (maschile)

13.39 Salto triplo (maschile)

13.50 110 ostacoli (maschile)

14.01 200 metri (femminile)

14.12 400 metri (maschile)

14.24 100 metri (femminile)

14.33 3000 siepi (maschile)

14.52 100 ostacoli (femminile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE KEQIAO 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle 13.00 alle 15.00; Sky Sport Arena, dalle 13.00 alle 15.00.

Diretta streaming: Rai Play (dalle 13.00 alle 15.00); Sky Go e NOW (dalle 13.00 alle 15.00).

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DIAMOND LEAGUE KEQIAO

Lancio del disco (femminile): Daisy Osakue.