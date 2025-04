WEC, Valentino Rossi: “I track limits sono stati un problema, l’auto era incredibile”

Valentino Rossi ha ottenuto la prima pole in carriera quest’oggi a Imola in classe LMGT3 al termine delle qualifiche della sei ore valida per il FIA World Endurance Championship. L’italiano ha fatto la differenza nell’Hyperpole regolando la concorrenza di Lexus ed Aston Martin negli ultimi minuti.

Il ‘Dottore’ ha regalato la prima pole nel Mondiale alla nuova M4 GT3 EVO n. 46 schierata dal team WRT. L’auto del team belga non ha avuto rivali concludendo al vertice la Q1 con Ahmad Al Harthy e successivamente anche l’Hyperpole.

Ricordiamo che quest’anno ogni ‘lotta per la pole’ in LMGT3 verrà affidata al Silver Driver e non dal Bronze Driver come accadeva lo scorso anno. Quindi, in caso di passaggio del turno, Rossi sarà delegato di disputare anche le prossime qualifiche come accaduto del resto anche a Lusail.

L’ex centauro ha affermato ai media presenti in Emilia Romagna, tra cui OA Sport: “I track limits sono stati un problema. Con quest’auto stiamo andando veramente forte ed avevamo un ottimo grip. Avevo una certa pressione dopo l’ottimo tempo del mio compagno di squadra, è stato speciale fare una pole davanti ai propri tifosi e con Antonio”.