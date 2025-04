WEC, 6h Imola qualifiche: prima fila tutta Ferrari! Pole per Giovinazzi

Antonio Giovinazzi firma la pole-position per la 6h Imola 2025, seconda tappa del FIA World Endurance Championship. L’italiano, dopo il best lap in Q1, si è confermato nell’Hyperpole con la Ferrari n. 51 battendo la 499P n. 83 di AF Corse affidata a Robert Kubica.

Il pugliese ottiene la seconda pole consecutiva nel Mondiale per la Ferrari titolare n. 51, la sesta assoluta per il marchio di Maranello nella classe regina dal 2023 ad oggi. L’ex volto di F1 ha beffato di 7 decimi il polacco di AF Corse e la BMW n. 15 di Dries Vanthoor.

Ferrari monopolizza dunque la prima fila, ma non riesce in una tripletta. La Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco dovrà infatti scattare dal fondo dello schieramento in Hypercar per aver abusato dei limiti del tracciato alla ‘Variante Alta’.

Le due Toyota, la quarta e la quinta, chiudono la top5 precedendo Alpine n. 36, Peugeot n. 93, Alpine n. 35, Hertz JOTA Cadillac Racing n. 12 e Porsche Penske Motorsport n. 6.

Più attardati tutti gli altri al termine di una giornata che in LMGT3 ha premiato per la prima volta Valentino Rossi al volante della BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT. Domani la gara alle 13.00, live su Discovery +, Eurosport ed anche su Sky Sport. In alternativa è possibile seguire il secondo atto del FIA WEC anche con l’apposito abbonamento disponibile sul sito ufficiale del campionato (tutti servizi a pagamento).