WEC, Toyota per il bis in Italia?

Toyota GR torna in Italia con il chiaro intento di ripetere quanto fatto lo scorso anno. I giapponesi riaccendono i motori sulle rive del Santerno in vista della seconda tappa del FIA World Endurance Championship, vinta dodici mesi fa con Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway.

L’equipaggio n. 7 ha ottenuto il sesto posto overall nella prima sfida di Lusail (Qatar) alle spalle della gemella n. 8 di Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley. Il costruttore che ha dominato gran parte degli ultimi anni del FIA WEC ha raccolto dei punti importanti riuscendo in gara a recuperare dopo una qualifica non perfetta.

Toyota vinse la 6h Imola 2024 approfittando di un errore strategico da parte di Ferrari. La GR010 Hybrid n. 7 riuscì nel finale a resistere alla Porsche 963 n. 6 ufficiale successivamente campione del mondo con Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer.

Sébastien Buemi, ex pilota di F1 e titolare di Toyota per la GR010 Hybrid, ha affermato ai media presenti sulle rive del Santerno, tra cui OA Sport: “Non abbiamo testato prima del week-end di Imola in questo tracciato, la scelta della squadra è stata quella di recarsi a Spa-Francorchamps per prendere le misure con il nuovo asfalto e con alcuni cordoli cambiati. Da una stagione all’altra è difficile valutare i reali valori in campo e capire concretamente chi è favorito sugli altri”.

L’elvetico ha concluso con un commento sul Qatar a febbraio. “Ottenere un piazzamento in Top10 partendo dal fondo è stato qualcosa di molto positivo. La gara è stata perfetta e se pensiamo ai nostri rivali non abbiamo mai dovuto affrontare nessun ostacolo nella nostra rimonta. Forse con una strategia migliore avremmo potuto battere le BMW ed arrivare a ridosso delle Ferrari, ma non possiamo lamentarci di quanto abbiamo raccolto”.