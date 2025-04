Tiro a segno: Suruchi al comando dopo le qualifiche nella pistola 10 metri a Buenos Aires, dentro Jiang

Inder Singh Suruchi ha chiuso al comando le qualificazioni per la prova di pistola ad aria compressa 10 metri femminile, segmento valido per la penultima giornata di competizioni in quel di Buenos Aires, teatro in questi giorni della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno: Una prova di grande impatto per l’indiana, capace di non allentare mai la tensione mantenendo la lucidità nei momenti più delicati.

Nello specifico la tiratrice ha conquistato il punteggio totale di 583, precedendo di un solo colpo la cinese Ranxin Jiang, seconda con 582 davanti ad altre due connazionali: nello specifico Wei Qian, terza con 582, e Qianxun Yao, quarta con 580.

Bene poi la nota sudcoreana Gaeun Cho, quinta con 579 e passata agli shoot-off sull’altra cinese Yufei Meng e sull’ungherese Sara Rahel Fabian, sesta e settima con lo stesso score. Dentro inoltre anche l’atleta di Hong Kong Ho Ching Shing, ottava con 577 oltre che la teutonica Doreen Vennkamp, decima con 575. Ricordiamo che in questa gara non era presente alcun rappresentante della squadra italiana.