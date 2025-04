Tiro a segno: Sagen Maddalena trionfa nella carabina 3 posizioni maschile a Lima, seconda Duestad

Sagen Maddalena ha vinto la gara valida per la carabina 3 posizioni 50 metri femminile, segmento finale del day 5 di competizioni in quel di Lima, Capitale del Perù che sta ospitando la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno. Prova oltremodo concreta quella della nordamericana, maturata tenendo alto ritmo e concentrazione.

Nello specifico la tiratrice ha confezionato una prestazione in cui ha raccolto 463.3, arginando senza particolari patemi la norvegese Jeanette Hegg Duestad, seconda con 461.4 davanti alla ceca Sara Karasova, terza a quota 449.4.

Ai piedi del podio si è invece accomodata Veronica Blazickova, la quale ha stampato 438.9. Quinta piazza invece per l’austriaca Sheillen Saibel (426.4), sesta per la kazaka Yelizaveta Bezrujova (416.1), settima per la brasiliana Geovana Meyer (401.7), ottava per l’indiana Shriyanka Sandangi (400.7).

Ricordiamo che in questa gara non era presente alcuna rappresentante della Nazionale italiana.