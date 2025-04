Surf, Jordy Smith e Gabriela Bryan vittoriosi a El Salvador. 9° Leonardo Fioravanti

Calato il sipario sul quarto appuntamento del massimo circuito internazionale del surf. Il Surf City El Salvador Pro, di scena a Punta Roca, ha eletto re e regina della tavola per questo round del Championship Tour. I vincitori di questa tappa sono stati Jordy Smith e Gabriela Bryan.

Una tappa in cui i rappresentanti sudafricani si sono esaltati dal momento che Smith ha dovuto affrontare il connazionale Matthew McGillivray nell’atto conclusivo che ha assegnato il successo di questa tappa. Alla fine della fiera è stata una sfida in cui Smith ha messo in mostra la propria superiorità, imponendosi con lo score complessivo di 14.26 rispetto ai 9.33 dell’altro sudafricano. Un risultato che ha permesso al vincitore di questo quarto round di elevarsi in classifica mondiale al n.5, nel ranking comandato dal brasiliano Italo Ferreira.

Ha concluso in nona posizione anche in questa circostanza Leonardo Fioravanti. L’azzurro, impostosi nella batteria d’apertura contro l’americano Crosby Colapinto e l’australiano Liam O’Brien, ha fatto la voce grossa contro l’altro aussie Ryan Callinan, dovendosi però arrendere per pochi centesimi di punto proprio a Jordy Smith. Una sfida che si è risolta per pochissimo, visto che Smith ha totalizzato 14.93 e Fioravanti 14.33. Con questo risultato, Leo rimane stabile nel ranking mondiale ed è allo stato attuale delle cose n.6.

Venendo al circuito femminile, l’hawaiana Bryan ha concluso in maniera autorevole il proprio percorso, sconfiggendo nella finale l’australiana Isabella Nichols: 14.33 rispetto a 11.74 dell’aussie. Con questi riscontri, Bryan si è portata in seconda posizione nel ranking mondiale, guidato dalla statunitense Caitlin Simmers.